Муфтий прокомментировал поступок растоптавшего православный крест блогера

Надругавшегося над православным крестом дагестанского блогера необходимо привлечь к ответственности по российскому законодательству. Такое мнение выразил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев. Российская газета

«Этого блогера необходимо оперативно наказать по закону, а не тыкать ему ни общественным порицанием, ни осуждением общины», — заявил муфтий. RT на русском

17 июля в сети появилось видео, на котором дагестанский стример топчет ногами православный крест. Позже блогер записал ролик с извинениями, однако заявил, что его якобы спровоцировали на этот поступок христиане. Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал мужчину мерзавцем и трусом, а также сообщил, что обратился в Генпрокуратуру и МВД. Lenta.ru