В китайской провинции Сычуань огонь охватил четыре этажа торгового центра

Шестнадцать человек погибли в Китае из-за пожара в одном из торговых центров. Уточняется, что здание загорелось в Цзыгуне на юго-западе страны. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на данные местного пожарно-спасательного управления.

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«Число погибших в результате пожара в универмаге в городе Цзыгун, провинция Сычуань на юго-западе Китая, возросло до 16 человек по состоянию на 3 часа ночи (22:00 по московскому времени) в четверг, 18 июля», - указали журналисты.



Также уточняется, что огонь начал распространяться в 14-этажном здании, которое находится в высокотехнологичной зоне Цзыгуна. На месте происшествия наблюдался густой дым.

Прежде поступали сведения о восьми погибших. В момент ЧП в здании были 75 человек, большинство удалось эвакуировать. По предварительным данным, причиной пожара стали нарушения в ходе строительных работ.