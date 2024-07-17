В Предгорном округе на Ставрополье загорелся рынок «Грис». Предварительно никто не пострадал, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС РФ.

В ведомстве пояснили, что загорелись нежилое здание, автомобиль, поддоны. Огонь охватил 150 кв.м.

В тушении огня принимают участие 29 человек и 7 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что в ставропольском Невынномысске произошел крупный пожар на Центральном рынке. В тушении были задействованы 49 человек и 17 единиц техники.