В Харьковской области были разрушены или повреждены более 700 энергетических объектов. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Синегубов, передает агентство «Укринформ». Lenta.ru

По его словам, в области действуют графики отключения света, есть районы, где электричество отсутствует по восемь и более часов. Он проинформировал, что из резервного фонда госбюджета региону выделено 2,5 млрд гривен ($60,5 млн), из которых 2 млрд гривен ($48,4 млн) предназначены для восстановления критической инфраструктуры Харькова, а 500 млн гривен ($12,1 млн) - для населенных пунктов области. Еще 1,9 млрд гривен ($46 млн) грантовых средств получено от Всемирного банка на восстановление теплоснабжения Харькова. ТАСС

Ранее сообщалось, что военнослужащие российской группировки войск «Север» поразили живую силу и технику трех бригад ВСУ в районах нескольких населенных пунктов Харьковской области. RT на русском