Мошенники заставили пенсионерку написать «ГУР» на памятнике

В Москве задержали пенсионерку, написавшую краской «ГУР» (Главное управление разведки Украины) на памятнике Минину и Пожарскому. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

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Собеседник уточнил, что на подобный поступок пожилую женщину натолкнули мошенники. Они представились ей «сотрудниками силовых структур».

Напомним, что аналогичный случай в Москве произошел в июне. Тогда полицейские задержали двух женщин, которые написали «ГУР» на постаменте памятника полководцу Георгию Жукову. Как сообщали СМИ, устроившим акт вандализма могли пообещать деньги.

На памятнике Жукову в Москве снова написали «ГУР»

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 243.4 УК РФ (повреждение памятников Великой Отечественной войны). По ней задержанным женщинам грозит до 3 лет лишения свободы.