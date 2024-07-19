В ХМАО ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа из-за лесных пожаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный департамент недропользования и природных ресурсов.

"В Советском районе введен режим ЧС в лесах муниципального характера. Соответствующий документ утвержден 18 июля", - проинформировали в департаменте.



Режим ЧС в регионе ввели из-за неблагоприятных погодных условий - из-за частых сухих гроз преимущественно и возникли лесные пожары.

По информации департамента, на 7:00 (мск) 19 июля в Советском районе проводятся работы по тушению пяти лесных пожаров на площади 971,2 га, один из них удалось локализовать.

18 июля сообщалось о возникновении лесного пожара в лесу в Туапсинском районе Краснодарского края. 15 июля возле дикого пляжа у города Геленджик, который находится в Краснодарском крае, начался лесной пожар. Очаг возгорания находился в густом лесу, что затрудняло доступ пожарных машин и усложняло процесс ликвидации огня. К вечеру сотрудникам экстренных служб удалось остановить распространение пламени.