Украинский дрон убил молодую семейную пару под Белгородом

В результате атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на легковой автомобиль в Белгородской области погибла молодая семейная пара, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в районе хутора Церковный в Белгородском районе, написал Гладков в своем Telegram-канале.

«В районе хутора Церковный FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находилась молодая семейная пара. В результате возгорания автомобиля супруги погибли на месте до приезда бригады скорой помощи», – сообщил он.



На прошлой неделе при атаке дронов ВСУ в белгородском селе погиб мирный житель.