В Москве с детской площадки выгнали маму с дочкой из-за шума

На юго-западе Москвы жители двора выгнали с детской площадки молодую маму из Тувы. Видеозапись инцидента передала "РГ" сама потерпевшая.

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Конфликт произошел днем в районе Котловка между домами NN 19 к.2 и 19 к.3 на Севастопольском проспекте. Молодая девушка сопровождала на площадке дочку. В какой-то момент окружающие потребовали от малышки прекратить шуметь. А когда мама попыталась объяснить, что девочка просто играет, оппоненты переключились на саму женщину.

"Тут так не принято, уезжайте!" - заявили участники конфликта.



В итоге произошла потасовка, молодую маму прогнали с площадки. Потерпевшая обратилась в отделение МВД России по району Котловка. Как сообщили "РГ" в отделении, все материалы переданы участковому, заявление будет рассмотрено в течение 10 дней.