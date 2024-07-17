Задержан экс-глава департамента культуры Москвы Кибовский

Бывшего главу департамента культуры Москвы Александра Кибовского задержали. Как сообщает РБК со ссылкой на источники, экс-чиновник проходит по делу о взятке должностным лицом в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290) и мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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По первой статье предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. По статье о мошенничестве — до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что Кибовский — действительный государственный советник РФ 2-го класса, заслуженный деятель искусств России. За свою карьеру он успел поработать в Минкультуры, правительстве России, а также в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия, которую возглавлял с 2008 года.

Работу в правительстве Москвы Кибовский начал с ноября 2010 года. Сперва он занимал пост руководителя департамента культурного наследия (Москомнаследие), а с 2015 года возглавлял городской департамент культуры. Чиновник потерял свою должность после переизбрания Сергея Собянина мэром Москвы в сентябре 2023 года — вместо него на пост главы департамента назначили Алексея Фурсина.