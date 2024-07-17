Мужчину нашли мертвым в лесу после того, как он убил бывшую

В городе Кирово-Чепецке Кировской области 37-летний местный житель расправился с 27-летней девушкой. Пресс-служба управления СКР сообщила, что преступление произошло 16 июля. По данным портала prochepetsk.ru, мужчина расправился с экс-возлюбленной, а после сообщил об убийстве друзьям. Сам он отправился в сторону лесного массива, где позже обнаружили его труп.

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16 июля в одной из квартир города Кирово-Чепецка между знакомыми произошла ссора. В результате конфликта молодой человек нанес девушке колото-резаные раны по телу. От полученных травм последняя скончалась на месте. Позже тело молодого человека было обнаружено без признаков жизни в лесном массиве, — рассказали в СКР.



Ранее жителя Петрозаводска арестовали по обвинению в убийстве бывшей супруги на рабочем месте. Мужчина нанес жертве несколько ударов ножом. В результате двое несовершеннолетних детей лишились матери. Мужчина совершил не менее 14 ударов холодным оружием. Женщина 1979 года рождения скончалась от обильной потери крови, не дождавшись приезда скорой помощи. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).