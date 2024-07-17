Назван способ предотвратить новые веерные отключения света в России

Чтобы не возникало больше энергетических коллапсов, необходимо навести порядок в сетевом хозяйстве регионов, где особенно активно растет в летние дни энергопотребление. Такой способ назвал аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, прокомментировавший «Ридусу» недавние масштабные сбои в электроснабжении на юге России.

По его словам, также важно создавать допгенерацию электроэнергии, так как существующие станции тяжело справляются и не всегда выдерживают нагрузку.

«Если мы говорим про Крым, то там, возможно, надо строить генерацию в Донбассе, по сухопутному в Крым, — заявил Юшков. — И это станет резервными мощностями для самого Крыма».



Он также сказал, что для предотвращения энергоотключений на Дальнем Востоке, в Приморском и Хабаровском краях в дальнейшем можно создать дополнительные мощности и все резервировать.

В целом, продолжил аналитик, в последние годы растет объем энергопотребления, так как люди чаще путешествуют по стране, а сельское хозяйство активно развивается.

«В летний период здесь происходит очень сильный скачок потребления. Генерации становится недостаточно», — заключил он.



Ранее компания «Крымэнерго» сообщила о введении веерных отключений в крымских поселениях в связи с повышенным энергопотреблением и аномальной жарой. Такая мера касается Ялты, Феодосии, Керчи и 30 больших поселков — все для того, чтобы минимизировать нагрузку на станции. В Севастополе также заявили об отключениях.

16 июля стало известно, что несколько миллионов человек на юге России лишились света из-за сбоя в работе техники на атомной электростанции (АЭС) в Ростове-на-Дону. Причиной признали неполадки в генераторе и отключение одного из энергоблоков Ростовской АЭС — она питает весь ЮФО. Утром 17 июля появились сообщения о том, что энергоснабжение восстановлено в полном объеме.