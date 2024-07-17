Против растоптавшего крест треш-стримера возбудили уголовное дело

Против треш-стримера, снявшего оскорбительное видео с нательным крестом, возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщили в Telegram-канале московского управления Следственного комитета (СК) РФ.

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Дагестанского стримера, ставшего фигурантом дела, задержали. Ранее он показал в прямом эфире, как наступает на православный крест. После этого депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в Генпрокуратуру и МВД, подчеркнув, что стример «растоптал и оплевал православный крест», сопровождая это оскорблениями в адрес христиан.

Стример опубликовал видео с извинениями, заявив, что его «спровоцировали». В синодальном отделе по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ заявили, что раскаяние возможно, но ему должна предшествовать реакция правоохранительных органов.