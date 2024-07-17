Север Коми остался без связи

Заполярные города Воркута и Инта в Коми остались без связи из-за аварии на линии Печора - Инта. Ведутся работы по обнаружения места аварии и восстановлению связи, сообщило Минцифры региона.

"Зафиксировано повреждение кабеля на участке Печора - Инта. По причине аварии без услуг связи города Инта и Воркута. На место выехали специалисты для обнаружения аварии и проведения восстановительных работ", - говорится в сообщении.



Ранее главное управление МЧС РФ по региону предупреждало о непогоде: до вечера 17 июля на всей территории республики ожидаются грозы, ливни, шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду.