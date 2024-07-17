В Краснодаре загорелся знаменитый парк Галицкого

Днем в среду, 17 июля, произошел пожар в Парке Галицкого рядом со стадионом ФК «Краснодар». Об этом сообщает РИА Новости.

В экстренных службах агентству заявили, что площадь возгорания составила 30 квадратных метров. По данным собеседника РИА Новости, причиной пожара стало возгорание строительных материалов. Однако Telegram-каналу Mash в администрации парка сообщили, что загорелась теплоизоляция внутри рабочего корпуса, где хранятся бензиновые газонокосилки и инвентарь сотрудников.

Днем в среду, 17 июля, произошел пожар в парке Галицкого рядом со стадионом ФК «Краснодар». Об этом цем футбольного клуба «Краснодар» Сергеем Галицким. Парк открыли осепнью 2017 года.