В Красноярском крае многодетную мать арестовали за покушение на убийство сына

Суд избрал меру пресечения для жительницы Манского района Красноярского края, ударившей одного из своих сыновей кочергой и напоившей его бытовой химией.

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Многодетная мать, подозреваемая в покушении на убийство, заключена под стражу на два месяца. По решению районного суда женщина до 14 сентября останется в СИЗО-5 регионального управления ФСИН, сообщили в краевой прокуратуре.

Согласно материалам уголовного дела, которое расследуют сотрудники СК, утром 13 июля 34-летняя нетрезвая жительница села Камарчага вернулась от подруги домой, где ее дожидались дочь и трое сыновей. Один из них упрекнул мать в злоупотреблении алкоголем, и рассердившаяся на замечание женщина ударила мальчика кочергой по голове, после чего вынудила его выпить налитое ею в кружку чистящее средство, а сама легла спать.

Вернувшийся с работы глава семьи вызвал для ребенка скорую помощь, и его поместили в районную больницу. В связи с тяжелым состоянием (химический ожог верхних дыхательных путей и ротовой полости) мальчика транспортировали в одну из больниц Красноярска. Сейчас пациента перевели из реанимации в педиатрическое отделение. Состояние пострадавшего врачи называют стабильным.

В суде многодетная мать заявила, что не согласна с мерой пресечения: "У меня четверо детей, я их одна рощу". Женщина сказала, что готова понести любое наказание, кроме заключения под стражу. Тем не менее, подозреваемой придется провести под арестом ближайшие два месяца.