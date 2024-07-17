МВД объявило в розыск журналиста Захарова*

Российская полиция объявила в розыск журналиста Андрея Захарова* (включен Минюстом РФ в реестр иноагентов) по статье о нарушении правил деятельности иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС.

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Как отмечает агентство, в базе МВД не уточняется статья, по которой разыскивают Захарова*. Однако источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что против журналиста возбудили уголовное дело о несоблюдении обязанностей иноагента.

Захаров* работал в петербургском издании «Фонтанка», затем был корреспондентом «Русской службы Би-би-си» (Роскомнадзор закрыл доступ к сайту издания и внес его в реестр СМИ, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях) и других изданий. В 2021 году Захарова* признали иноагентом, позже он уехал из России.

* включен Минюстом РФ в реестр иноагентов.