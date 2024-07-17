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Суд отменил приговор убийце боксера из Каменска-Уральска

. Уголовное дело в отношении Сергея Мальцева – одного из участников драки, в котором погиб боксер, будет направлено на новое рассмотрение. Прокуратуру не устроило решение присяжных заседателей.

Суд отменил приговор убийце боксера
© РИА Новости
«Судебная коллегия по уголовным делам, рассмотрев доводы апелляционного представления, заслушав стороны по делу, отменила приговор Красногорского районного суда Каменска-Уральского и вернула дело на новое рассмотрение в тот же суд со стадии формирования коллегии присяжных заседателей», – прокомментировали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Конфликт, повлекший за собой смерть боксера Александра Максимова, начался возле туалета клуба Joy в Каменске-Уральске. Олег Бабушкин по версии следствия, вступил в конфликт с Максимовым, повалил его на пол и несколько раз выстрелил ему в голову.

По решению суда Бабушкин получил 13 лет лишения свободы, а Мальцев, который не дал остановить драку, 3 года исправительной колонии.

Однако на основании оправдательного вердикта присяжных заседателей Мальцев признан невиновным в пособничестве в убийстве в связи с непричастностью к совершению преступления. За ним было признано право на реабилитацию. Прокурору такой расклад не устроил, поэтому на приговор было подано апелляционное представление.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Ижевске нашли тело 11-летней девочки под окнами дома. Следователи завели уголовное дело. Под подозрение попал отец подростка, который мог скинуть ребенка с 17-го этажа, а затем покончить жизнь самоубийством.

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Олег Бабушкин
Александр Максимов
Сергей Мальцев
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