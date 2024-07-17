Суд отменил приговор убийце боксера

. Уголовное дело в отношении Сергея Мальцева – одного из участников драки, в котором погиб боксер, будет направлено на новое рассмотрение. Прокуратуру не устроило решение присяжных заседателей.

«Судебная коллегия по уголовным делам, рассмотрев доводы апелляционного представления, заслушав стороны по делу, отменила приговор Красногорского районного суда Каменска-Уральского и вернула дело на новое рассмотрение в тот же суд со стадии формирования коллегии присяжных заседателей», – прокомментировали в пресс-службе Свердловского областного суда.



Конфликт, повлекший за собой смерть боксера Александра Максимова, начался возле туалета клуба Joy в Каменске-Уральске. Олег Бабушкин по версии следствия, вступил в конфликт с Максимовым, повалил его на пол и несколько раз выстрелил ему в голову.

По решению суда Бабушкин получил 13 лет лишения свободы, а Мальцев, который не дал остановить драку, 3 года исправительной колонии.

Однако на основании оправдательного вердикта присяжных заседателей Мальцев признан невиновным в пособничестве в убийстве в связи с непричастностью к совершению преступления. За ним было признано право на реабилитацию. Прокурору такой расклад не устроил, поэтому на приговор было подано апелляционное представление.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Ижевске нашли тело 11-летней девочки под окнами дома. Следователи завели уголовное дело. Под подозрение попал отец подростка, который мог скинуть ребенка с 17-го этажа, а затем покончить жизнь самоубийством.