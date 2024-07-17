Как удалось раскрыть преступление спустя 20 лет

Они совершают жуткие преступления и не оставляют свидетелей, нередко перекраивают собственные лица. Все ради одного: уйти от ответственности. Но возмездие их настигает.

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Ключевое доказательство

Бывший участковый деревни Псотино Луховицкого района Московской области Петр Шевельков и спустя годы не может спокойно говорить о той трагедии.

- Зашли мы в этот дом, скорее всего, я первый и зашел сюда, - вспоминает он. - Зашел в одну из комнат и увидел три трупа. Женщина и двое мужчин. Верите, я был ошарашен. Они были порублены топором. В другой комнате лежали женщина и ребенок, от 8 до 10 ранений на каждом теле. Все было в крови.



В феврале 2002 года в доме N 76 в подмосковном Псотине нашли пять тел. Женщину лет сорока, двоих мужчин - молодого и средних лет. Документов при них не было. А в спальне в обнимку лежали хозяйка дома Ольга Искандарова и ее 9-летняя дочка Лида.

Местные жители обратили внимание, что в соседнем доме тоже не все ладно - двери закрыты, никто не выходит, а домашний скот свободно гуляет во дворе. Такого раньше не бывало.

- У нас здесь Рая жила, ну, вот в этом доме, - поясняет местная жительница Клавдия Линькова. - Она такая шустрая была, вообще ничего не боялась.

- Зашли мы в тот дом, - продолжает Петр Шевельков. - Спальня. На кровати лежит Раиса в ночнушке, вся порезанная. Прошел на кухню. А там на полу лежит ее муж, порубленный топором.



Это были супруги Хардины. Для деревни да и всей Московской области все это стало потрясением. Таких ужасов здесь отродясь не видели. 35-летняя Ольга Искандарова жила в Псотине меньше года. Дом ей достался от бывшего мужа. У женщины часто собирались компании. В том числе люди без определенного места жительства. Но разбоев не случалось, да и брать тут нечего.

Несколько месяцев следователи из области жили и работали в Луховицах. Допросили много лиц без определенного места жительства. На вокзалах - контролеров, вожатых вагонов.

Свидетели показали, что видели на станции Подлипки, ближайшей станции от Луховиц, двух мужчин. Они были в черном, с сумкой спортивной, садились в электричку до Рязани. А на следующий день в Ряжске, городе в Рязанской области, обнаружили еще двоих убитых.

По количеству ранений и способу убийства были сходны с теми, что произошли в Псотине. В Ряжске удалось обнаружить сумку, набитую мясом, и часы из дома Хардиных, а на месте преступления - окурки. Их-то и отправили на молекулярно-генетическую экспертизу, как и окурки, обнаруженные в Псотине. Генетика показала совпадение генотипа одного человека. Стало очевидно, что резню в Псотине и Ряжске устроили одни и те же люди.

- Мы не понимали до конца мотив совершенных преступлений, - рассказывает следователь по особо важным делам СК РФ Сергей Авралов. - Предполагали, может, это некие "чистильщики", намеренно убивающие бомжей?



Нужно было не только найти убийц, но и установить личности жертв в доме Ольги Искандаровой. Ее гостей никто не знал. Вычислить убитую - как выяснилось позже, Нину Курочкину - помог проездной билет. По словам старшего следователя СК Федора Рындина, когда он проводил осмотр мест происшествия, обратил внимание на щели в полу. Оторвал несколько досок и достал сумочку, в которой был проездной билет на фамилию Курочкина. Убитый оказался 19-летним сыном Курочкиной. А другой погибший - их знакомым по фамилии Васильев.

Расследование длилось долго. Однако загадочные убийцы как сквозь землю провалились. Тогда ведь еще не было видеокамер на вокзалах и в электричках, как сейчас. Но у следствия сохранились образец ДНК и отпечаток пальца одного из предполагаемых убийц. Вот только их не с чем было сравнить. Нужных баз данных еще не существовало. Следствие зашло в тупик и его пришлось приостановить.

Сколько веревочке ни виться

Рассказывает руководитель управления по расследованию особо важных дел СК по Московской области Антон Сероус:

"Имеется специальное подразделение - Отдел по расследованию преступлений прошлых лет. Там работают наиболее инициативные, опытные следователи, они периодически изучают дела, которые когда-то были не раскрыты. Если в них имеются какие-то следы, на тот момент не исследованные, мы прогоняем их с использованием новых технологий. Как правило, это имеет успех".



В июне 2022 года следователь по особо важным делам первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области Анна Овчинникова изучала архивное дело "чистильщиков" из Псотина и Ряжска. Ее внимание привлекли фотографии с места событий. Следователь отметила, что на бутылке в доме Ольги Искандаровой был найден отпечаток пальца, который не принадлежал ни одному из потерпевших. А значит, это мог быть след убийцы. 20 лет назад, в 2002 году, чтобы сравнить два отпечатка, нужно было положить их рядом и рассматривать под микроскопом. Теперь цифровая система быстро выдала результат: след на бутылке оставил житель Ставропольского края Анатолий Марков, которого в разные годы судили за кражи, причинение вреда здоровью и мошенничество. В конце концов его отпечатки попали в базу данных МВД.

Кровавое застолье

После того как отпечаток пальца Анатолия Маркова нашелся в базе МВД, сотрудники полиции установили его местонахождение, задержали и доставили к следователю. Оказалось, у него феноменальная память: он помнил, какого цвета были стены и посуда в том доме, кто с кем и о чем тогда говорил, какую книгу читал убитый и в какую сторону открывалась калитка дома. А еще он хранил газетные вырезки со статьями о тех убийствах. По мнению юридического психолога Алены Ленковской, это нарциссизм, присущий многим преступникам. Им нравится, какое внимание им уделяют, а поймать не могут.

Расследование длилось долго. Однако загадочные убийцы как сквозь землю провалились



Но кто был подельником Маркова, вторым убийцей? Про него Марков тоже помнил много подробностей. Рассказал, откуда он родом, помнил даже дату его рождения. Сам Марков приехал в Москву в 2001 году. Попрошайничал, скупал краденое. Случайно познакомился с Ольгой Искандаровой, стал бывать у нее в Псотине. Однажды одна из ее подруг привела в дом некоего Александра Лесного - вместе ехали в электричке и познакомились.

9 февраля 2002 года разношерстная компания случайных знакомых собралась в доме Искандаровой. Праздновали день рождения Лесного. Сидели на кухне, в соседней комнате играла маленькая Лида. Хозяйка Ольга посидела-посидела и пошла к дочке спать. А обильно залитые градусы искали выхода, и между гостями, как это обычно случается среди такого контингента, разгорелся конфликт. Марков схватил нож и всадил его в 19-летнего Геннадия - сына Нины Курочкиной. Вслед за ним прикончил и саму женщину. Лесной зарубил топором второго мужчину. Затем убийцы еще выпили и убили Ольгу Искандарову со спящей дочкой.

Они приехали в Ряжск, обменяли на спиртное часть мяса, взятого в доме убитых, и отправились к новому знакомому - 62-летнему Николаю Бугайченко. В какой-то момент посиделки пошли по уже привычному кровавому сценарию. Владелец квартиры и 25-летний Валерий Тишук, который заглянул в гости в неподходящий момент, были убиты.

Наказание за несколько кровавых убийств спустя годы настигло и Анатолия Маркова, и Александра Лесного. Были заново проведены все дактилоскопические экспертизы, вещдоки были направлены на молекулярно-генетическое исследование и дополнительные экспертизы. В ходе очных ставок было установлено, что убивали оба. Также выяснилось, что убийства в Псотине и Ряжске - не единственные преступления Маркова и Лесного. На допросах Марков рассказал, что в октябре 2001 года зарубил двух человек в родном Новоалександровске. Он понимал, что следователи все равно это раскопают, и решил смягчить свою участь чистосердечным признанием. Лесной тоже дополнил свою преступную биографию, рассказав, что перед резней в Псотине было еще одно убийство - в Москве.

По мнению Антона Сероуса, совместное зверство в Псотине и послужило их единению. В последующем они уже были повязаны кровью и им было проще совершать убийства вдвоем. Но следователь также убежден, что еще немного, и Марков убил бы и Лесного как нежелательного очевидца. Почувствовав это, Лесной сбежал от подельника, тем самым спас свою жизнь. Но прошло 20 лет, и сообщники снова встретились. Только теперь на скамье подсудимых, и были приговорены к длительным срокам лишения свободы.

Но остается вопрос: а был ли эпизод в Ряжске последним? Неужели после этого Марков и Лесной больше не брались за топор - вместе или поодиночке? По словам Анны Овчинниковой, работа продолжается, анализируются нераскрытые преступления прошлых лет - по тому же принципу, совершенные аналогичным способом и орудием преступления, а также с локализацией причинения телесных повреждений.