Документы о расстреле семьи Романовых пропали после налета грабителей

Важные исторические документы пропали после налета грабителей на квартиру правнука Якова Юровского — руководителя расстрела семьи Николая II. Вероятнее всего, преступники выкинули их, посчитав просто «бумажками», передает Regnum.

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Журналисты узнали о случившемся от источника, знакомого с ситуацией. По его данным, преступники нагрянули в квартиру потомка цареубийцы в Санкт-Петербурге. В жилище хранились важные документы о расстреле семьи Романовых.

После налета грабителей ценные свидетельства пропали. По некоторым предположениям, злоумышленники могли не знать об их важности, а поэтому просто избавились от них за ненадобностью.

В правоохранительных органах зафиксировали факт хищения документов. Однако установить личность преступников и отыскать их не удалось из-за малого количества улик.

Ранее неизвестные украли чихуахуа у сотрудницы ФСИН в Санкт-Петербурге. Также исчезла миска с кормом.