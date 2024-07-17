Замначальника полиции порта Махачкалы задержали за миллионную взятку

Замначальника Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте Казбека Мурзаева задержали за взятку в 13 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, Мурзаева подозревают в том, что с 2022 года он получал деньги от представителей порта за не привлечение к ответственности виновных за превышение массы грузов, которые перевозили морским транспортом. Взятки могли давать представители компаний «Махачкалинский морской торговый порт» и «Порт-Петровск».

В публикации отмечается, что во время обыска в кабинете замглавы управления обнаружили наркотическое вещество — гашиш массой 4,4 грамма. Возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям — о получении взятки (ст. 290 УК РФ) и хранении наркотических средств (ст. 228 УК РФ). Избрали ли меру пресечения Мурзаеву — в публикациях не уточняется.