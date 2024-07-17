Данные о том, что один из обвиняемых в совершении теракта в «Крокус сити холле» Далерджон Мирзоев (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) вступил в перепалку с сотрудником СИЗО, не соответствуют действительности. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале Федеральной службы исполнения наказаний.

Ранее «Московский комсомолец» сообщил о конфликте одного из обвиняемых по делу о теракте Далерджона Мирзоева* с сотрудником изолятора из-за религии. В результате этого инцидента администрация СИЗО якобы решила свести контакты подозреваемых в совершении теракта с персоналом до минимума.

Однако во ФСИН подчеркнули, что информация о конфликте в «Лефортово» «является недостоверной».

«Подозреваемые и обвиняемые в учреждении содержатся в строгом соответствии с нормами действующего законодательства. Процесс общения подозреваемых и обвиняемых с сотрудниками фиксируется видеорегистраторами», - уточнили в ведомстве.



По данным ФСИН, происшествия, о котором сообщили СМИ, в следственном изоляторе «никогда не было».

Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта. В результате вооруженного нападения и последовавшего за ним пожара и взрывов погибли 145 человек. Всего по делу было арестовано 12 человек: четыре непосредственных исполнителя и восемь их пособников.

* внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов