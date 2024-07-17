В ФСИН ответили на сообщения о драке с террористом из «Крокуса» в СИЗО

ФСИН России опровергла информацию о конфликте обвиняемого в теракте в «Крокусе» с работником администрации СИЗО «Лефортово». По сообщению ведомства, описанного в СМИ инцидента в следственном изоляторе не было.

Подозреваемые и обвиняемые в учреждении содержатся в строгом соответствии с нормами действующего законодательства. Процесс общения подозреваемых и обвиняемых с сотрудниками фиксируется видеорегистраторами, — говорится в заявлении.



Источник сообщил о стычке террориста из «Крокуса» и сотрудника СИЗО

Ранее издание MK.RU сообщило, что обвиняемый по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Далерджон Мирзоев вступил в конфликт с сотрудником СИЗО «Лефортово». По данным СМИ, между мужчинами завязался диалог, который перешел сначала в словесный конфликт, а затем — в стычку. MK.RU пишет, что после этого случая руководство СИЗО решило ограничить контакты обвиняемых с сотрудниками.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков до этого очередь заявил, что финансовый след теракта в «Крокусе» ведет к зарубежным заказчикам и организаторам преступления. Он подчеркнул, что расследование еще не закончено, но это уже очевидно. По словам замглавы МИД, проблему международного терроризма можно решить только совместными усилиями всего мирового сообщества.