Высокопоставленного командующего ВСУ объявили в розыск

Первый заместитель начальника штаба сухопутных войск ВСУ Игорь Федоров объявлен в розыск, говорится в базе МВД России. Мужчину разыскивают по статье Уголовного Кодекса, однако не уточняется по какой именно.

Федоров Игорь Васильевич, украинец, 08.06.1954 года рождения, разыскивается по статье УК, — говорится в базе данных.



Федоров окончил Киевское высшее военное командное училище имени М. В. Фрунзе. После поступил в Военную академию имени М. В. Фрунзе. Известно, что службу проходил в Киевском и Ленинградском военных округах. Должность замначальника штаба сухопутных войск Вооруженных сил Украины занимает с 2006 года.

Ранее в России заочно арестовали экс-председателя Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко. Их подозревают в военных преступлениях. Решение вступает в силу с момента экстрадиции обвиняемых в РФ или задержания их на российской территории.

Также Министерство внутренних дел России разместило информацию о розыске Наливайченко. Отмечалось, что он стал фигурантом уголовного дела. Вскоре стало известно об объявлении в розыск и Александра Литвиненко. Его также ищут по уголовной статье.