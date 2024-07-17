В Москве раскрыли убийство 11-летней давности

Следователи установили подозреваемого и предъявили ему обвинение в убийстве мужчины, совершенном в 2012 году в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

"Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). <...> При проведении судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетических, производство которых на момент совершения преступления не представлялось возможным, обнаружен генотип мужского пола. В ходе его проверки по базам учета установлена принадлежность биологических следов 47-летнему мужчине", - сказали в пресс-службе.



После установления личности подозреваемый, уже отбывавший наказание за аналогичное преступление, был доставлен к следователю.

По версии следствия, 19 ноября 2012 года мужчина около жилого дома на Садовой-Спасской улице во время конфликта со знакомым не менее восьми раз ударил его ножом, от чего тот погиб на месте происшествия.

На первоначальном этапе следствия убийцу установить не удалось. Как пояснили ТАСС в ГУ МВД России по Москве, он был установлен в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет в результате проведения дополнительных экспертиз.

"Собранными по делу доказательствами, по результатам проведенных экспертиз и следственных действий гражданин полностью изобличен в совершении данного преступления, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в главке.



Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.