Фигурантке дела о хищениях в Минобороны РФ вынесли приговор

Хамовнический суд Москвы приговорил к пяти годам колонии по делу о хищениях в Минобороны бывшего гендиректора акционерного общества «Безопасность и связь» Ирину Вишнякову, скрывавшуюся от следствия девять лет. Об этом пишет «Коммерсант».

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Суд признал ее виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ).

Ее дело связано с масштабными хищениями в Минобороны с 2007 по 2012 год, когда ведомство возглавлял Анатолий Сердюков. В деле о хищении 53,3 млн рублей фигурировали должностные лица как российского военного ведомства, так и управленцы ОАО «Славянка» и ЗАО «Безопасность и связь».

Изначально Ирина Вишнякова проходила по делу свидетелем, однако затем ей было заочно предъявлено обвинение. Она была объявлена в розыск, сначала в федеральный, а с декабря 2013 года и в международный. Однако найти и задержать Вишнякову удалось только в 2022 году.

«Вишнякова стала последней представшей перед судом фигуранткой обширного расследования хищений средств Минобороны», - отмечает издание.



Защита намерена обжаловать вынесенный ей приговор. Однако адвокат отказался комментировать предъявленные его клиентке обвинения.

Ранее стало известно о задержании начальника главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба России, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Также по делу о мошенничестве был арестован бывший командующий 58-й общевойсковой армией, генерал-майор Иван Попов. До этого по делу о взятках были арестованы замминистра обороны Тимур Иванов и начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов.