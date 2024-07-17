Пермский людоед после выхода из колонии устроился на работу

Серийный убийца Михаил Малышев, прозванный Пермским людоедом, устроился работать в приют для бездомных животных. Как отмечает Telegram-канал Shot, сейчас 58-летний мужчина живет один.

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Жестокость Малышев стал проявлять еще в подростковом возрасте. Однажды он приготовил суп из кошки и пытался накормить им близких, а после стал питаться собаками. В 34 года он встретил Инну Боровик, которую взял в рабство. В 1999 году плененная пригласила в квартиру маньяка его первую жертву — 16-летнюю студентку пермского ПТУ, которую убийца изнасиловал, убил, а останки съел. Спустя год он убил еще одного человека — рабочего, которого пригласил к себе выпить и поесть шашлыков.

После этого убийства Малышева задержали. Суд приговорил людоеда к 25 годам колонии строгого режима. В тюрьме он работал на кухне и раздавал еду. После отбытия он вернулся домой, а по знакомству его взяли работать в местный приют. Там бывший заключенный строит будки для собак, убирает территорию и нарезает еду для животных.

Сам Малышев жалуется, что едва сводит концы с концами. Он признался, что хотел бы работать охранником, поскольку всю жизнь посвятил физическому развитию. Сейчас мужчина продолжает находиться под административным надзором. Его бывшая пленница, по словам бывшего следователя Гульнары Абибулаевой, также проживает в Пермском крае и вышла замуж за полицейского.