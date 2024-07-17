В Белоруссии пресекли ввоз из ЕС в РФ рекордно крупной партии наркотиков

Белорусские таможенники пресекли крупный канал поставки наркотиков и психотропов из Евросоюза в Россию - 1077 кг.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК).

"Таможенниками за сутки пресечен организованный по предварительному сговору группой лиц канал ввоза запрещенных веществ и изъята крупнейшая в истории суверенной Беларуси партия наркотиков и психотропов - 1077 кг, - говорится в сообщении. - Первую часть, более 184 кг гашиша, брестские таможенники выявили в пункте пропуска "Козловичи" при досмотре польского грузовика".



Отмечается, что при попытке вывезти в Россию вторую партию в 188 кг, Витебской таможней задержан соучастник - белорус.

Также параллельно сотрудники Брестской таможни проводили спецмероприятия в Бресте - установили контакты поляка, место сбора и хранения наркотиков для вывоза в Россию.

"Здесь работали во взаимодействии с подразделениями наркоконтроля Брестского УВД. При попытке скрыться задержан очередной преступник, который пытался вывезти почти 706 кг психотропа 4-СМС", - отметили в ГТК.



Все фигуранты по делу задержаны. В отношении группы лиц Брестской таможней возбуждены уголовные дела. В ГТК обещают рассказать журналистам в среду другие подробности.