Появились подробности эксплуатации разбившегося SSJ-100

Пассажирский Superjet, потерпевший крушение в Подмосковье, по предварительным данным, не совершал обязательный облет после того как прошел техобслуживание, сообщил источник в авиационных кругах.

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«По предварительным данным, самолет не совершил облет, который должен по регламенту выполняться после глубокого технического обслуживания на заводе», – приводит ТАСС слова собеседника.



"Известия": техошибка могла стать причиной катастрофы SSJ-100 под Коломной

По его словам, информации о полетах этого борта также нет в открытом реестре воздушных судов и других открытых источниках. Согласно им, предпоследний полет Sukhoi Superjet-10 выполнил 3 мая 2024 года.

Напомним, вероятной причиной крушения SSJ-100 в Подмосковье могла стать ошибка при установке датчиков угла атаки.