Полиция США застрелила мужчину недалеко от съезда республиканцев

Полиция застрелила подозрительного мужчину в Милуоки (штат Висконсин, США). Инцидент произошел в 3 км от здания, в котором проходит масштабный съезд Республиканской партии. Об этом пишет телеканал WISN.

По данным канала, на месте происшествия находится большое количество полицейских, карета скорой помощи.

Стражи порядка оцепили несколько улиц, в частности, 14-ю и 17-ю.

По словам очевидцев, страдавший биполярным расстройством мужчина по неизвестным причинам достал нож. Силовики заметили оружие в его руках и открыли стрельбу.

Журналисты отметили, что после покушения на кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа, меры безопасности были усилены.

СМИ назвали «роковую ошибку» службы безопасности при покушении на Трампа

В частности, дополнительная охрана была предоставлена Трампу, действующему лидеру США Джо Байдену, независимому кандидату Роберту Кеннеди-младшему, вице-президенту Камале Харрис.