В Сочи ввели временные ограничения электроснабжения
В Сочи введены локальные ограничения электроснабжения потребителей на фоне повышенных нагрузок на энергосистему Юга. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Чиновники уточнили, что ограничения введены по команде Кубанского регионального диспетчерского управления.
«Нормальное электроснабжение потребителей возобновят после ликвидации дефицита мощности в энергосистеме», — подчеркнули в мэрии города-курорта.
Проведение восстановительных работ находится на особом контроле Минэнерго, пояснили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что ограничения электроснабжения потребителей были введены также в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ставрополе, ряде населенных пунктов Кабардино-Балкарии, в крупных городах и поселках Крыма.