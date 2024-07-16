В Сочи ввели временные ограничения электроснабжения

В Сочи введены локальные ограничения электроснабжения потребителей на фоне повышенных нагрузок на энергосистему Юга. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Чиновники уточнили, что ограничения введены по команде Кубанского регионального диспетчерского управления.

«Нормальное электроснабжение потребителей возобновят после ликвидации дефицита мощности в энергосистеме», — подчеркнули в мэрии города-курорта.



Проведение восстановительных работ находится на особом контроле Минэнерго, пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ограничения электроснабжения потребителей были введены также в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ставрополе, ряде населенных пунктов Кабардино-Балкарии, в крупных городах и поселках Крыма.