На Кубани возбудили дело из-за пыли в комнатах детского лагеря

На Кубани возбудили дело из-за пыли и грязи в комнатах детского лагеря
Следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащих условий проживания детей в оздоровительном лагере в селе Лермонтово на Кубани.
Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
«Как отмечали родители несовершеннолетних, в помещениях для проживания были грязь и паутина, а в столовой — антисанитария», — говорится в сообщении.
Ранее уголовное дело возбудили в Ивановской области из-за случаев кишечной инфекции в детском лагере города Плёса.