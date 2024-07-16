На Кубани возбудили дело из-за пыли в комнатах детского лагеря

Следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащих условий проживания детей в оздоровительном лагере в селе Лермонтово на Кубани.

Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

«Как отмечали родители несовершеннолетних, в помещениях для проживания были грязь и паутина, а в столовой — антисанитария», — говорится в сообщении.



Ранее уголовное дело возбудили в Ивановской области из-за случаев кишечной инфекции в детском лагере города Плёса.