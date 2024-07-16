Самолет экстренно прервал посадку в Тюмени

Самолет российской авиакомпании «Ямал» прервал посадку из-за птицы, оказавшейся на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

© Lenta.ru

Уточняется, что инцидент произошел с лайнером, прилетевшим из Нового Уренгоя в Тюмень 15 июля. Пилоты были вынуждены уйти на второй круг. Повторная попытка посадить самолет удалась.

Ранее самолет авиакомпании American Airlines подал сигнал бедствия в небе над США. Причиной послужило столкновение с птицей.