Стало известно о стычке террориста из «Крокуса» и сотрудника СИЗО

В СИЗО «Лефортово» якобы произошел конфликт между фигурантом по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Далерджоном Мирзоевым и одним из сотрудников следственного изолятора. Об этом сообщает «МК».

Все боевики, устроившие теракт в концертном зале, содержатся в разных камерах, любая коммуникация между ними строго запрещена. Служащие изолятора ежедневно заходят в камеры и осматривают, принимают письменные заявления.

По данным издания, инцидент произошел после того, как оперработник изолятора высказал свои претензии обвиняемому в терроризме. Как пишет «МК», сотрудник был вынужден общаться с Мирзоевым, между ними произошел диалог, в ходе которого обвиняемый якобы начал критиковать ислам в грубой форме. Мужчины поругались, дело дошло даже до стычки.

Официально эту информацию подтвердить не удалось.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям.

26 июня стало известно, что Мосгорсуд продлил содержание в СИЗО четверым фигурантам дела о теракте в «Крокусе», свидетелями которого проходят 800 человек. Обвиняемыми являются 20 человек, 18 из них находятся под стражей.