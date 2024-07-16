В Краснодаре произошел крупный пожар

В Краснодаре загорелись склады со строительными материалами. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв.м, пишет пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

Инцидент произошел во вторник, 16 июля, в Карасунском округе по улице Станичная, 18.

В ведомстве уточнили, что объявлен второй ранг пожара. В тушении огня задействованы 50 специалистов и 17 единиц спецтехники. В частности, привлечён спасательно-пожарный отряд №6.

Причины и обстоятельства происшествия расследуются. О пострадавших данных нет.