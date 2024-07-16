Крымчан предупредили об отключениях света
Компания «Крымэнерго» предупредила жителей полуострова о временных отключениях электроэнергии. Об этом пишет РИА «Новости».
В компании пояснили, что специалисты проведут внеплановые работы в сетях с целью минимизации перегрузки сетевого оборудования.
В ходе работ отключения будут произведены в Алуште, Керчи, Судаке, Феодосии, Ялте и 30 крупных поселках.
В «Крымэнерго» уточнили, что в связи с аномальной жарой также будут производиться веерные отключения.
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Ранее и.о. заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов сообщил, что в городе после атаки дронов введен график временного отключения электроэнергии.