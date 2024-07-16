Установлен виновник природного пожара в Коктебеле

Сотрудники полиции установили виновника крупного природного пожара в районе Коктебеля в Крыму, он начался из-за возгорания сухой травы от искры во время резки металла болгаркой. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Вечерняя Москва

«Предполагаемого виновника возникновения крупного пожара выявили мои коллеги в Крыму», — написала она в Telegram-канале. ТАСС

«Как установили полицейские, к пожару привели действия 50-летнего жителя полуострова. Он выполнял строительные работы в одном из домовладений в посёлке Коктебель», — отметила Волк. RT на русском