На Ростовской АЭС отключился один из энергоблоков

На Ростовской АЭС из-за неполадок на турбогенераторе отключился один из энергоблоков, радиационный фон в норме. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Росатом».

В госкорпорации отметили, что причины произошедшего выясняются.

«Радиационный фон в норме», — добавили там.



В Минэнерго указали, что из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС ввели временные графики ограничения потребления на 500 МВт. Проведение восстановительных работ находится на особом контроле ведомства до полного восстановления электроснабжения.