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На Ростовской АЭС отключился один из энергоблоков

На Ростовской АЭС из-за неполадок на турбогенераторе отключился один из энергоблоков, радиационный фон в норме. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Росатом».

На Ростовской АЭС отключился один из энергоблоков
© РИА Новости

В госкорпорации отметили, что причины произошедшего выясняются.

«Радиационный фон в норме», — добавили там.

В Минэнерго указали, что из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС ввели временные графики ограничения потребления на 500 МВт. Проведение восстановительных работ находится на особом контроле ведомства до полного восстановления электроснабжения.

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