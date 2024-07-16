СМИ: Мужчина скинул ребенка с 17-го этажа в Ижевске

Житель Ижевска сбросил 10-летнюю девочку с 17-го этажа жилого дома, после чего совершил самоубийство. Об этом во вторник, 16 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

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— В Ижевске, предположительно, 25-летний парень выбросил девочку-подростка с высоты 17-го этажа жилого дома и совершил суицид, — заявил собеседник агентства.



В результате падения с высоты ребенок погиб. По имеющимся данным, преступник стоял на учете в психоневрологическом диспансере. Прокуратура Удмуртии начала проверку по факту случившегося, говорится в материале.

В июне женщина посадила свою дочь в кошачью переноску и выбросила из окна третьего этажа. Инцидент произошел в Берлине.

Другой случай произошел в феврале. В Казани наркоман выкинул дочь из окна пятого этажа из-за привидевшегося ему пожара. Ребенок упал в сугроб. Врачи диагностировали у малышки перелом руки и ушиб головного мозга.