Эксперты расшифровали «черные ящики» самолета SSJ 100

Специальная комиссия закончила расшифровку «черных ящиков» самолета SSJ 100, потерпевшего катастрофу под Коломной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

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Инцидент произошел в пятницу, 12 июля. Самолет RRJ-95LR-100 RA-89049 эксплуатанта «Газпром авиа» потерпел крушение в районе подмосковного города Коломны. Находившиеся на борту три члена экипажа погибли.

«Расшифровка черных ящиков завершена», — отметил источник.



По его данным, эксперты определили наиболее приоритетную версию крушения. Он добавил, что крушение самолета не связано с работой двигателей.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет опубликовал на своем сайте фотографии найденных бортовых регистраторов («черных ящиков»).

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В ведомстве пояснили, что приборы подверглись температурному воздействию и получили значительные механические повреждения. Вместе с тем, специалистам удалось получить записанную на них информацию.