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Эксперты расшифровали «черные ящики» самолета SSJ 100

Специальная комиссия закончила расшифровку «черных ящиков» самолета SSJ 100, потерпевшего катастрофу под Коломной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Эксперты расшифровали «черные ящики» самолета SSJ 100
© Официальный Telegram-канал главы Городского округа Коломна

Инцидент произошел в пятницу, 12 июля. Самолет RRJ-95LR-100 RA-89049 эксплуатанта «Газпром авиа» потерпел крушение в районе подмосковного города Коломны. Находившиеся на борту три члена экипажа погибли.

«Расшифровка черных ящиков завершена», — отметил источник.

По его данным, эксперты определили наиболее приоритетную версию крушения. Он добавил, что крушение самолета не связано с работой двигателей.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет опубликовал на своем сайте фотографии найденных бортовых регистраторов («черных ящиков»).

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В ведомстве пояснили, что приборы подверглись температурному воздействию и получили значительные механические повреждения. Вместе с тем, специалистам удалось получить записанную на них информацию.

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