В Севастополе ввели временные ограничения подачи электроэнергии

График временных ограничений подачи электроэнергии ввели в Севастополе для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Крыма в связи с аномальной жарой, сообщил и.о. заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.

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"В связи с аномально высокими температурами воздуха для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Крыма в Севастополе введен график временных [ограничений] подачи электроэнергии", - написал Горлов в своем Telegram-канале.



Так, до 19:00 мск во вторник запланировано отключение электроэнергии в трех торговых центрах, на заводе "Маяк", 13 улицах и шоссе. До отмены ограничения электроснабжение потребителей будет осуществляться по графику 2 через 2 часа.

Также из-за аномально высоких температур в Севастополе сработала автоматика на системах газоснабжения. Газоснабжение отсутствует более чем в 3 тыс. квартир.