В Краснодаре сто улиц остались без света

Жители 100 улиц Прикубанского и Западного округов Краснодара временно остались без света из-за повреждений на линиях трансформаторных подстанций. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города в Telegram-канале.
«Произошло аварийное отключение электроэнергии в Западном округе, в Прикубанском округе. Причина отключения — повреждение на линии», — говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что в городе не работают 177 трансформаторных подстанций.
По данным ЕДДС, временные ограничения электроснабжения потребителей вводятся по команде регионального диспетчерского управления — Кубанского регионального диспетчерского управления (РДУ).
После ликвидации дефицита мощности в энергосистеме ограничения потребления будут отменены. Электроснабжение потребителей будет осуществляться в нормальном режиме.
Похожий случай произошел в Краснодаре 8 июля. В тот день жители 35 улиц Прикубанского района города временно остались без электричества из-за повреждений на линиях трансформаторных подстанций.