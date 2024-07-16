На юге РФ ввели ограничения на потребление энергии из-за сбоя на АЭС

На Юге России ввели временные ограничения из-за сбоя на Ростовской АЭС
Временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
"В энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему, с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт", - отмечается в сообщении.
Электроснабжение почти 600 тысяч человек на юге России восстановили
Восстановительные работы остаются на особом контроле Минэнерго до полного восстановления электроснабжения.