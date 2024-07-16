Количество отравившихся постояльцев хостела в Москве увеличилось

Количество пострадавших, обратившихся за медпомощью с признаками отравления, выросло до 17 человек на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по столице.

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По предварительным данным, у всех пострадавших выявили сальмонеллез. Сейчас следователи изучают документацию и изымают продукты питания в трех точках быстрого питания, которые находятся на Дмитровском шоссе.

Кроме того, сотрудники столичного СК определили местонахождение индивидуального предпринимателя, который владел одной из точек быстрого питания. В ближайшее время его привезут в отдел. При этом двух других собственников сейчас ищут правоохранители.

"По уголовному делу назначен ряд экспертиз, в том числе экспертиза по контролю и качества продукции", – сказано в сообщении.



Специалисты столичного управления Роспотребнадзора начали расследование в связи с выявленными 15 случаями острой кишечной инфекции. По данным ведомства, все они ели шаурму в общепите, расположенном на Дмитровском шоссе возле дома 157, строения 2. Эксперты Роспотребнадзора уже взяли образцы продававшейся там продукции.

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В столичной прокуратуре уточнили, что всем пострадавшим от 21 до 44 лет. Они являются постояльцами одного из хостелов на Дмитровском шоссе.

Также следователи с сотрудниками Роспотребнадзора проводят обследование хостела и расположенной рядом с ним точки быстрого питания: изучают документацию и законность проживания иностранцев в хостеле.