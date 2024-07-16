СК: против иноагента Чириковой завели дело о фейках о ВС России

Следственный комитет по Москве заявил о возбуждении уголовного дела против иностранного агента Евгении Чириковой за фейки о ВС России. RT на русском

«Коптевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве возбуждено уголовное дело в отношении Евгении Чириковой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)», - сказали в пресс-службе. ТАСС

По версии следствия, Чирикова опубликовала в свободном доступе для неограниченного круга лиц ролик на одном из видеохостингов, в котором содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ против мирных жителей Украины. Москва24