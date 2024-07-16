Предварительной версией крушения Sukhoi Superjet-100 «Газпром авиа» в Подмосковье стала неправильная установка датчиков угла атаки во время тяжелой формы техобслуживания (c-check). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией.

По его словам, один из техников Луховицкого авиазавода, нарушив руководство по эксплуатации, установил два из четырех датчиков с отклонением примерно в 5 градусов. В результате во время набора высоты недостоверные показания вызвали несвоевременную активацию системы защиты, предотвращающей самолет от выхода в сваливание. Она и направила в Superjet в землю.

Источник пояснил, что времени распознать проблему у пилотов не было. Кроме того, полное отключение ручки управления (сайдстик) никак бы не помогло обойти систему защиты. Собеседник объяснил, что в такой ситуации электроника может считать, что самолет поднимается, тогда как на самом деле он летит навстречу земле.

Сейчас специалисты выясняют, на каком этапе произошла ошибка и кто осуществлял работу по установке датчиков. Официальные выводы будут после окончания расследования, но, как отметил источник, сейчас есть веские основания считать, что причиной стал человеческий фактор.

Напомним, что крушение произошло 12 июля. Борт вылетел с завода в Луховицах после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково. Погибли три члена экипажа. Возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности эксплуатации воздушного транспорта.