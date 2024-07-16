Хозяин запертой на балконе собаки заявил, что у нее начались психозы

Собака, которая была заперта на балконе пятого этажа дома на улице Академика Бакулева, начала страдать от психозов летом 2024 года. Об этом Москве 24 рассказал хозяин собаки Леонид Конокотин.

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Мужчина рассказал, что раньше подобных симптомов у пса не наблюдалось, но недавно животное стало остро реагировать на грозу. Однако хозяин питомца подчеркнул, что в тот день непогода обошла район, в котором находится его дом.

"Ведет она (собака. – Прим. ред.) себя, как видно на видео, совершенно неадекватно. Ни одна нормальная собака в любом состоянии не будет пытаться спрыгнуть с балкона", – сказал Конокотин.



Владелец животного отметил, что теперь стало понятно, что острая психическая реакция начала проявляться у собаки и в тот момент, когда он покидает квартиру. По его словам, вечером 15 июля он вышел за водой, а когда вернулся, собака уже была "на панике". Конокотин уточнил, что такое состояние проявилось уже после того, как животному дали успокоительное.

Хозяин не смог назвать причину развития у своего питомца таких осложнений, но сказал, что становится примерно понятно, как их можно купировать. Конокотин отметил, что намерен помогать собаке при поддержке ветеринаров и кинологов. Также мужчина заявил, что пес провел на балконе не несколько суток, а лишь пару часов, пока он был на работе. Он также рассказал, что перед уходом выгулял питомца, оставил ему еду и воду. По словам владельца собаки, он и сам запаниковал, когда друзья прислали видео с его собакой на балконе.

Конокотин рассказал, что сейчас перевез животное за город и взял отпуск на несколько дней, чтобы провести время с питомцем и помочь ему привыкнуть к новому месту. По словам хозяина, на даче собака сможет успокоиться и подышать воздухом.

Ранее в СМИ появилась информация, что пес якобы на протяжении двух дней находился запертым на балконе пятого этажа без воды и еды. В связи с этим днем 15 июля соседи вызвали правоохранителей и спасателей. Позже сотрудники МЧС воспользовались балконом соседней квартиры, чтобы добраться до животного, и спасли собаку.