В Москве абитуриент пришел подавать документы с автоматом наперевес

В Москве 20-летний абитуриент пришел подавать документы на поступление в Национальный исследовательский университет МЭИ с электропневматическим автоматом наперевес. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

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Все произошло 12 июля. Молодой человек принес с собой оружие, очень похожее на АК-74. При этом никаких угроз и требований будущий студент не выдвигал и вел себя как обычно.

Охранники вуза вызвали полицию. Прибывшие на место оперативники изъяли у парня оружие. По факту инцидента организовали проверку.

В российском городе школьник принес пистолет и выстрелил в одноклассника

Ранее сообщалось, что студенты Московского педагогического государственного университета (МПГУ) обвинили коменданта общежития №5 Ильхама Абдрафеева в избиении и приставаниях. Уточнялось, что сотрудник напал с кулаками на одного из выпускников.