Сотрудник прокуратуры изнасиловал коллегу и предложил миллион за молчание

В Северной Осетии 37-летняя старший прокурор одного из отделов прокуратуры написала заявление в республиканское управление СКР, где обвинила 42-летнего начальника в изнасиловании, передает Telegram-канал «Сапа 15». Согласно ее показаниям, надругательство произошло 2 июля. Женщина попыталась дать отпор насильнику, но тот накачал ее сильнодействующими веществами.

Пострадавшая сразу сообщила о произошедшем руководству республиканской прокуратуры. Ей обещали разобраться, но каких-либо действий за этим не последовало. Поэтому женщина пошла в Следственный комитет.

По данным заявительницы, 5 июля к ней домой приехал сам подозреваемый. Он предложил своей жертве миллион рублей в обмен на молчание. Она бросила насильнику деньги в лицо и вызвала на место полицию.

По данным «Сапа 15», следователей не пропускают в задние прокуратуры. Вместе с тем оказались утеряны все записи с камер видеонаблюдения. Факт изнасилования подтвержден медосвидетельствованием: у женщины диагностированы множественные кровоподтеки и повреждения внутренних органов. Подозреваемый от медосвидетельствования отказался.

Также «Сапа 15» пишет, что подозреваемый пытался бежать в Грузию. Накануне ночью пограничники зафиксировали попытку пересечения границы должностным лицом.