Суд вынес приговор Фейгину*

Суд в Москве заочно приговорил бывшего адвоката Марка Фейгина* (включен Минюстом в реестр иноагентов) к 11 годам колонии по делу о фейках о российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

В Генпрокуратуре РФ заявили, что Фейгину* также назначили штраф в 4,5 миллиона рублей. В 2018 году он был лишен адвокатского статуса за нарушение профессиональной этики. В апреле 2022-го Фейгина* внесли в список иноагентов.

В октябре 2023 года его объявили в розыск. В январе 2024-го Фейгин* был заочно арестован по делу о распространении фейков о ВС РФ по мотивам политической ненависти.

Источник ТАСС в правоохранительных органах говорил, что Фейгин* участвовал в создании организации, которую в России признали нежелательной, выезжал на линию соприкосновения со стороны ВСУ и регулярно освещает деятельность организации, признанной в РФ террористической.

* включен Минюстом в реестр иноагентов.