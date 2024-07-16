Суд вынес приговор Фейгину*

Суд заочно приговорил бывшего адвоката Марка Фейгина* к 11 годам колонии за фейки о российской армии. Об этом сообщает 16 июля пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

В сообщении ведомства уточняется, что приговор вынес Басманный районный суд Москвы. Фейгин* признан виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации.

Суд заочно приговорил экс-адвоката к лишению свободы на срок 11 лет, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, «связанной с администрированием электронных сайтов или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», на срок 4 года». Ему назначен штраф в размере 4 млн 500 тыс. рублей.

Ранее экс-правозащитника объявили в международный розыск. Среди его клиентов — группа Pussy Riot, участница украинской АТО Надежда Савченко и моряки, пытавшиеся незаконно пересечь границу со стороны Украины. В 2018 году Фейгина* лишили адвокатского статуса, а в 2022-м признали иноагентом.

* Лицо, выполняющее функции иностранного агента в России